США не поддерживают независимость Каталонии
В Госдепе также напомнили о дружбе и партнерстве с Испанией, которая является союзником США по НАТО.
Соединенные Штаты Америки не поддерживают отделение Каталонии от Испании.
Об этом говорится в заявлении представителя Государственного департамента США Хезер Науэрт на сайте ведомства.
«Соединенные Штаты ценят большую дружбу и долгосрочное партнерство с нашим союзником по НАТО Испанией. Наши обе страны тесно взаимодействуют для продвижения общих приоритетов по безопасности и экономических приоритетов. Каталония является неотъемлемой частью Испании и Соединенные Штаты поддерживают конституционные меры испанского правительства с целью сохранения Испании прочной и объединенной», - заявила Науэрт.
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Напомним, парламент Каталонии на заседании 27 октября проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости автономии от Испании. Голосование проходило тайно. Депутаты от оппозиционных фракций покинули зал перед началом голосования, назвав его незаконным.
В правительстве Испании заявили, что обратятся в Конституционный суд с целью обжалования декларации о независимости Каталонии.
В тот же день, 27 октября, сенат Испании проголосовал за активацию статьи 155 Конституции страны, которая предусматривает введение прямого управления в Каталонии.