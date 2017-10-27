Каталония передала Испании резолюцию о независимости - СМИ

Каталонское правительство представило резолюцию, в которой предлагается инициировать учредительный процесс провозглашения независимости Республики Каталония, передает Страна.uа со ссылкой на El Pais.

Правящая каталонская коалиция "Вместе за "Да" (Junts pel Sí) и "Кандидаты за народное единство" (CUP) представили в пятницу резолюционное предложение об открытии учредительного процесса, который "заканчивается разработкой и утверждением конституции республики".

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Полный документ Junts pel Sí и CUP представили в парламенте Испании.

Напомним, вчера в Каталонии отменили выступление Пучдемона, где он должен был объявить о выборах в регионе. Позже каталонский лидер заявил, что досрочных выборов в Каталонии не будет.

Ранее в Испании решили заблокировать счета Каталонии, чтобы не допустить проведения референдума в регионе.