Россия нашла "предлог" усилить свою военную группировку на границе с Украиной

Россия под предлогом противодействия Организации Североатлантического договора (НАТО) усиливает свою военную группировку на границе с Украиной.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ заявил: «Прежде всего, хочу отметить, что военно-политическая обстановка у наших западных рубежей остается напряженной и имеет тенденцию к обострению».

По его словам, в Прибалтике и Польше развернуты четыре многонациональные батальонные тактические группы НАТО общей численностью до 5 тыс. военнослужащих, в Польше и Германии дислоцируются бронетанковая бригада и бригада армейской авиации сухопутных войск США, продолжается развертывание элементов системы противоракетной обороны (ПРО) США.

Кроме этого, Шойгу заявил, что растут интенсивность и масштаб мероприятий оперативно-боевой подготовки вооруженных сил стран - членов НАТО вблизи российских границ: только за последние три месяца на территории Восточной Европы и Балтии прошло более 30 учений.

В связи с этим, по его словам, войска Западного военного округа, граничащего, в том числе, с Украиной, до конца 2017 года получат более 1,8 тыс. единиц новой и модернизированной техники.

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«Большое внимание уделяется обеспечению войск современным вооружением, военной и специальной техникой. До конца года они получат более 1,8 тыс. единиц новой и модернизированной техники, поставки которой синхронизированы со строительством инфраструктуры для ее хранения и обслуживания», - сказал Шойгу.

Он добавил, что особое внимание уделяется совершенствованию уровня подготовки личного состава и органов военного управления.

«В сложившейся обстановке мы реализуем комплекс мер по нейтрализации возникающих вызовов и угроз. В соответствии с планом деятельности совершенствуется боевой состав войск Западного военного округа и система их базирования», - сказал Шойгу.

По его словам, в 2017 году проведено более 20 организационных мероприятий, направленных на повышение боевого потенциала округа.

При этом Шойгу добавил, что Россия и Беларусь на учениях «Запад-2017» показали слаженность действий по обеспечению военной безопасности Союзного государства.

По его словам, при подготовке учений были отработаны действия в составе межвидовых группировок войск на операционных направлениях с учетом опыта операции в Сирии.

«В учении были задействованы органы военного управления и войска Западного военного округа, соединения и воинские части других военных округов и вооруженных сил Республики Беларусь. Федеральные органы исполнительной власти также принимали участие во всех этапах учений», - добавил Шойгу.