Разница была значительной: Россия занизила данные о количестве военных в учениях "Запад-2017"

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники альянса указали России на несоответствие предоставленной информации о количестве военных, которые принимали участие в военных учениях "Запад-2017", пишет «Европейская правда».

"Учения "Запад-2017" были важной частью нашей дискуссии и много союзников указали на то, что цифры, которые РФ давала перед учениями и после учений, не соответствовали фактическому количеству военных, которые принимали участие. Разница была значительной, а география учений значительно шире", - сказал Столтенберг.

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Он также сообщил, что НАТО не имеет никакой информации, что Россия оставила военные подразделения в Белоруссии после учений.

Как сообщал УНИАН ранее, генеральный секретарь НАТО ЙенсСтолтенберг констатирует, что разногласия в вопросе Украины между союзниками по Нато и Россией остаются фундаментальными. Об этом он сказал сегодня в Брюсселе по результатам заседания Совета НАТО-Россия. Генсек НАТО напомнил, что сегодняшнее заседание является третьим в этом году, и отметил, что оно было "долгим, но прошло с откровенной дискуссией". "Наш диалог нелегкий, и поэтому он важен. Сегодня мы обсудили три вопроса: Украина, Афганистан, прозрачность и уменьшение рисков. Союзники по НАТО и Россия продолжают иметь фундаментальные разногласия относительно Украины, относительно того, как урегулировать кризис в Украине", - сказал он.