93-летний Буш-старший принес извинения актрисе, которая обвинила его в домогательствах

Бывший президент США Джордж Буш-старший принес извинения после того, как актриса Хезер Линд обвинила его в сексуальном домогательстве. Линд сказала, что 93-летний Буш дотронулся до нее сзади с кресла-каталки и отпустил грязную шутку, когда их фотографировали, передает Би-би-си.

Актриса написала об этом в "Инстаграме", однако затем удалила пост. Но у изданий Daily Mail и People запись сохранилась. "Его жена Барбара Буш стояла рядом", - говорилось в публикации.

Читайте также"Было жесткое мщение": украинская актриса призналась в сексуальных домогательствах продюсера

Пресс-секретарь Буша сказал, что инцидент нужно расценивать как проявление юмора. "Президент Буш никогда, ни при каких обстоятельствах не станет преднамеренно причинять кому-либо душевную боль, и он приносит искренние извинения за то, что его попытка пошутить обидела госпожу Линд", - говорится в официально распространенном для СМИ пресс-релизе.

Буш занимал должность президента США четыре года - с 1989 по 1993 год. Его сын Джордж Буш-младший был президентом с 2001 по 2009 год. У Буша-старшего диагностирована болезнь Паркинсона.

Инцидент предположительно произошел во время презентации, посвященной телевизионному шоу "Поворот: шпионы Вашингтона", в котором Линд исполнила одну из главных ролей.

В конце своего поста Линд добавила хэштег #MeToo ("Я тоже"), который уже использовали более миллиона женщин и мужчин, ставших жертвами сексуальных домогательств и решивших рассказать свои истории. Поводом к этой кампании послужил скандал с голливудским продюсером Харви Вайнштейном.