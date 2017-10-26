Россия построит на Курилах военно-морскую базу
11:44, 26 октября 2017Мир
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Работы по созданию базы должны начаться в ближайшее время.
Иллюстрация / REUTERS
В ближайшее время начнутся работы по созданию базы ВМФ РФ на Курилах, которая сможет принимать любые корабли, в том числе первого ранга. Об этом сообщил "РИА Новости" сенатор Франц Клинцевич.
По его словам, работы по созданию базы должны начаться в ближайшее время. "Все идет строго по плану, без авральных рывков", — отметил сенатор.
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На Курилах восстановят аэродромную сеть, заявил Клинцевич, добавив, что эти работы также увязаны с созданием базы ВМФ.
Ранее сообщалось, что Россия создает морскую бригаду для охраны Керченского пролива.
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