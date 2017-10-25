Россия создает морскую бригаду для охраны Керченского пролива

Российская гвардия намерена развернуть морскую бригаду для охраны Керченского пролива. Об этом сообщил директор Росгвардии Виктор Золотов, передает "ТАСС".

"Для решения поставленных перед Росгвардией задач по обеспечению безопасности мостового перехода через Керченский пролив во вновь создаваемом Южном округе войск предстоит сформировать новое соединение - морскую бригаду", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, о необходимости построить мост через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил 19 марта 2014 года, сразу после аннексии Крыма. Позже премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении предприятия «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга генподрядчиком строительства моста-перехода в Крым. Власти России планирует построить этот переход до декабря 2018 года.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что строительство моста осуществляется в нарушение международного права, поскольку Украина, как прибрежное государство по отношению к полуострову, не давала согласия на это. Также там выразили протест в связи с введением РФ в одностороннем порядке ограничения на морское судоходство через Керченский пролив в течение августа и сентября 2017 года.