В московском метро впервые после войны - спад пассажиропотока

Московский метрополитен впервые за послевоенные годы столкнулся с системным снижением пассажиропотока на фоне вызванного кризисом роста безработицы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в Москве сообщил начальник Московского метрополитена Дмитрий ГАЕВ.

"Впервые в метрополитене за послевоенную историю такое снижение числа поездок. Ни 91-й, ни 98-й годы не приводили к такому системному снижению числа пассажиров. Это впервые", - сказал Д.ГАЕВ.

По его словам, в первом квартале 2009 года пассажиропоток в московском метро упал на 7% в годовом исчислении. В частности, в течение апреля-мая метрополитен ежедневно не досчитывается 500-600 тыс. пассажиров.

Он сообщил, что из-за снижения прибыли метро сокращает свои инвестиционные программы, направленные на реконструкцию и модернизацию подземки.

"Сокращение не коснется вопросов безопасности движения и культуры обслуживания пассажиров", - сказал Д.ГАЕВ.

Ежедневно московским подземным транспортном пользуются 9-10 миллионов человек.