США возобновляют прием беженцев

США возобновляют программу приема беженцев, однако ужесточают критерии проверки мигрантов из 11 стран.

Соответствующий указ президента Дональда Трампа опубликован вечером 24 октября на официальном сайте Белого дома, сообщает «Немецкая волна».

В указе не говорится, о каких 11 странах идет речь. Действие новых правил ограничено 90 днями. В заявлении Министерства внутренней безопасности отмечается, что более тщательному контролю будут подвергаться потенциальные беженцы из стран, представляющих угрозу для безопасности США.

Действие этой программы было приостановлено на 120 дней в связи с общим ужесточением правил въезда в США.

Читайте такжеАпелляционный суд США отменил временный запрет на прием мигрантов

Приостановка программы приема беженцев была частью мер по ограничению притока мигрантов в США, которые Трамп обещал во время президентской кампании и пытается реализовать после вступления в должность.

По данным американского исследовательского центра Pew Research, за 9 месяцев текущего года США приняли 28 тыс. беженцев. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев указывает, что в 2016 году убежище в США получили 97 тыс. человек.