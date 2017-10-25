Опасность терактов в Европе возрастает из-за массового возвращения джихадистов домой

После серии крупных поражений "Исламского государства" (ИГ) в Сирии и Ираке домой, в 33 страны, вернулись не менее 5600 иностранцев, воевавших в рядах джихадистов.

Об этом во вторник, 24 октября, сообщила американская аналитическая группа Soufan Center, передает DW.com.

Сообщается, что из 5000 жителей стран Евросоюза, которые, как предполагают службы безопасности, ранее отправились воевать за ИГ, примерно треть уже вернулись обратно.

"Часть из них останется преданными той форме насильственного джихада, который пропагандирует "Аль-Каида" и ИГ. И не секрет, что те, кто хочет продолжать борьбу, найдут способ это сделать", - утверждают эксперты. Они указывают на то, что власти стран, как правило, отправляют возвращающихся джихадистов за решетку, чем лишь "откладывают проблему во времени", или пытаются повлиять на них с помощью программ реинтеграции, которые "крайне трудно разработать и реализовать" с успехом. Реинтеграция примкнувших к ИГ женщин с детьми представляет особую сложность.

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Несмотря на скорый крах "Исламского государства", сама группировка или похожие на нее другие организации сохранятся до тех пор, пока существуют условия, способствовавшие росту ИГ, предупреждают эксперты.

С 2014 года к ИГИЛ примкнули около 40 тысяч иностранцев из 110 стран мира. Наибольшее число боевиков, по данным организации, прибыло из России (3417), Саудовской Аравии и Иордании (более 3000 из каждой из них), Туниса (2962), Франции (1920). Благодаря действиям сил международной коалиции во главе с США и правительственных войск Сирии при поддержке России и Ирана ИГ потеряло с 2014 года около 85 процентов территории, которую группировка контролировала.

Soufan Center в 2005 году создал Али Суфан, американец ливанского происхождения, бывший сотрудник ФБР, занимавшийся антитеррористическими расследованиями.