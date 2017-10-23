В сирийском Аль-Карятайне боевики ИГИЛ казнили 116 человек - правозащитники

Боевики экстремистской группировки «Исламское государство» убили 116 человек перед тем, как оставить город Аль-Карятайн в центральной Сирии, говорит Сирийский центр наблюдения за правами человека, базирующийся в Лондоне, как сообщает "Радио свобода".

«Исламское государство» за период в 20 дней казнила, по меньшей мере, 116 гражданских, обвинив их в сотрудничестве с силами режима», – сообщил 23 октября глава центра Рами Абдель Рахман.

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Сирийские правительственные войска 20 октября взяли под контроль Аль-Карятайн в провинции Хомс через три недели после того, как город захватили исламисты.

«После того, как режим восстановил контроль над городом, местные жители обнаружили тела убитых на улицах, – сказал Абдель Рахман, – их застрелили или казнили с помощью ножа».

Он добавил, что более 80 из них, вероятно, были казнены за два дня до взятия Аль-Карятайна.

За последние два года «Исламское государство» неуклонно теряет захваченные территории как в Сирии, так и Ираке. На прошлой неделе американские войска вытеснили боевиков из Ракки, главного форпоста джихадистов в Сирии.