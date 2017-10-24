Российский военный в Армении застрелил сослуживца и покончил с собой

Российский военный случайно застрелил сослуживца на полигоне в Армении, после чего покончил с собой, сообщает в понедельник, 23 октября, пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) РФ.

"23 октября на полигоне Алагяз (Республика Армения) при сдаче оружия после проведения занятий военнослужащий контрактной службы грубо нарушил требования безопасности и непроизвольно выстрелил из автомата, смертельно ранив другого военнослужащего по контракту", - приводит ТАСС сообщение пресс-службы, передает DW.com.

"Испугавшись содеянного и ответственности за гибель сослуживца", военный покончил с собой.

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Ранее в тот же день стало известно, что сотрудник Росгвардии застрелил четырех сослуживцев в Чечне. Нападавший был убит, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.