В британском городе вооруженный мужчина захватил заложников в торговом центре

В британском городе Нанитон, графство Уорикшир, мужчина с ружьем захватил заложников в развлекательном центре. Об этом сообщает газета Mirror со ссылкой на очевидцев.

Местная полиция пока не разглашает подробностей, но призывает жителей избегать места происшествия.

"Сотрудники в данный момент пытаются разрешить ситуацию в районе Бермуда-Парк в Нанитоне", - говорится в заявлении полиции в Twitter.

Как сообщает издание Daily Mail, преступник находится на территории боулинг-клуба. Один из очевидцев заявил, что мужчина курил в здании, когда ему сделали замечание, в результате он достал ружье. По словам другого очевидца, мужчина удерживает в заложниках двух человек.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/Nuneaton?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Nuneaton</a> bowling alley: Latest updates from Bermuda Park as gunman holds hostages<a href="https://t.co/9J2SCfapq5">https://t.co/9J2SCfapq5</a> <a href="https://t.co/8fbx07SOS7">pic.twitter.com/8fbx07SOS7</a></p>— Daily Express (@Daily_Express) <a href="https://twitter.com/Daily_Express/status/922120531205378048?ref_src=twsrc%5Etfw">October 22, 2017</a></blockquote>

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Рядом с развлекательным центром дежурят машины скорой помощи, над городом кружит вертолет. На место происшествия прибыли около 30 полицейских.

don’t go to bermuda park pic.twitter.com/X5Q7HcYDeb — cal (@callumjwood98) October 22, 2017

Как сообщал УНИАН, ранее в США неизвестный обстрелял баскетбольную площадку. В момент стрельбы на баскетбольной площадке находилось около 30 человек.