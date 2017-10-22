В США неизвестный обстрелял баскетбольную площадку, есть раненые

В американском штате Пенсильвания в городе Честер неизвестный открыл стрельбу по баскетбольной площадке.

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Как сообщает NBCphiladelphia, четыре человека получили ранения.

По данным полиции, стрелок вел огонь с возвышенности, находясь на "значительном расстоянии" от цели.

На месте огневой позиции злоумышленника обнаружено штурмовая винтовка AR и патроны к пистолету. Сообщается, что в момент стрельбы на площадке находилось около 30 человек.

Как сообщал УНИАН, 1 октября Стивен Паддок расстрелял толпу на фестивале кантри-музыки в Лас-Вегасе. Были убиты 59 человек, ранения получили 515. На фестивале присутствовали около 20 тысяч зрителей. Паддок вел огонь с 32-го этажа гостиницы Mandalay Bay. К моменту прибытия бойцов спецназа Паддок выстрелил себе в голову. Как выяснилось, свой арсенал оружия убийца собирал на протяжении 20 лет.