В Словении проходит первый тур президентских выборов

В Словении в воскресенье, 22 октября, проходит первый тур президентских выборов. В нем принимают участие девять кандидатов. Лидерами гонки считают нынешнего президента Борута Пахора и мэра города Камник Марьяна Шареца, передает «Немецкая волна».

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Также в выборах принимают участие Людмила Новак от партии "Новая Словения-Христианские демократы", Майя Макеевке-Бренчич ("Партия современного центра"), Ангела Ликович (движение "Голос за детей и семью"), Борис Попович ("Словения навсегда"), Романа Томц ("Словенская демократическая партия"), Сузана Лара Краусе (Словенская народная партия) и Андрей Шишко (движение "Объединенная Словения").

По данным государственной избирательной комиссии, право голосовать имеют 1,7 миллиона словенцев. Если ни один кандидат не наберет более 50 процентов голосов избирателей в первом раунде, два кандидата с большинством голосов будут конкурировать во втором туре 12 ноября. Социологические опросы свидетельствуют, что лидером гонки является Борут Пахор. На втором месте - бывший комедийный актер, мэр города Камник Марьян Шарец.