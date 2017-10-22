США предупредили энергетические компании об опасности хакерских атак

Власти США предупредили американские компании об опасности хакерских атак на их компьютерные сети. Более всего хакеры пытаются получить доступ в сети атомных и энергетических концернов, а также компаний ряда отраслей перерабатывающей промышленности, сообщили Министерство внутренней безопасности США и Федеральное бюро расследований (ФБР) в открытом электронном письме, пишет «Немецкая волна».

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По данным ведомств, начиная с мая, зафиксированы несколько атак на ряд технологических компании, а также на госучреждения. Хакерам удалось взломать компьютерные сети нескольких фирм, говорится далее в письме.

Ранее в июне текущего года власти США уже предупреждали компании об опасности хакерских атак в конфиденциальном письме. По данным экспертов, две или три группы хакеров проникли в сети фирм и учреждений в США и еще нескольких странах и собирали сведения об их функционировании, сообщает Reuters. При этом не было совершено актов саботажа, сказал Роберт Ли, глава фирмы Dragos, которая специализируется на безопасности компьютерных сетей промышленных предприятий. Несмотря на это, хакеры действуют очень агрессивно, считает эксперт.