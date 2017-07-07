Россию подозревают в хакерских атаках на ядерные объекты в США - Bloomberg

В США заявили, что хакеры, которые работают на иностранные правительства, пытались нарушить работу по крайней мере 12 электростанций США, включая ядерный объект The Wolf Greek в Канзасе. Работники электростанций опасаются, что хакеры искали слабые места в электрической сети, пишет Bloomberg.

Издание пишет, что главным подозреваемым в совершении этих атак является Российская Федерация, что вызывает беспокойство в США. Ведь, российские хакеры, как отмечает издание, уже подрывали работу части электросети в Украине.

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«Главный подозреваемый - Россия. Кроме всего прочего, кибератаке также подвергся ядерный объект Wolf Creek, который находится в штате Канзас. Вероятность причастия к кибератаки России вызывает тревогу, поскольку российские хакеры ранее были причастны к кибератакам на украинские электросети и, видимо, тестировали более современные инструменты для отключения источников питания", - цитирует издание источника.

В то же время, как пишет издание, пока неизвестно, будет ли Дональд Трамп ставить вопрос кибератак во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

Как сообщал УНИАН ранее, во время слушаний в Комитете по разведке Палаты представителей, бывший секретарь Департамента внутренней безопасности США Джей Джонсон назвал российского лидера заказчиком масштабных кибератак на во время избирательной кампании.

"В 2016 году российское правительство, по указанию самого Владимира Путина, организовал кибератаки в нашей стране с целью повлиять на наши выборы - просто и ясно. Теперь ключевой вопрос для президента и Конгресса: "Что мы собираемся сделать для защиты американского народа и демократии от такого рода вещей в будущем?", - заявил Джонсон.