В странах Африки колдуны все чаще практикуют человеческие жертвоприношения, на детей особый спрос - СМИ

В последние десятилетия в Уганде и некоторых других странах Африки местные колдуны практикуют человеческие жертвоприношения — так здесь избавляются от болезней, проблем в бизнесе и личной жизни. Количество африканцев, погибших от ритуальных ножей, исчисляется несколькими сотнями в год, пишет "Новое время".

“Ритуальное жертвоприношение было частью наших практик еще со времен прадедов”,— подтверждает целитель из округа Масака в интервью исследователям Университета Макерере в Уганде.

В 2009 году Университет Макерере провел серию фокус-групп Ипо заказу местного министерства гендера, труда и социального развития в связи с набирающим масштаб жутким явлением: начиная с конца 90-х годов в Уганде стали пропадать дети. Тела некоторых из них затем находили обезглавленными и расчлененными.

Как выяснилось, кровь, язык, гениталии и другие части детских тел в своих ритуалах использовали колдуны. Случаи человеческого жертвоприношения выявили и в других африканских странах —Танзании, Нигерии, Свазиленде, Либерии, Ботсване, Южной Африке, Намибии и Зимбабве.

Жертвами колдунов становились как дети, так и взрослые. Так, в сентябре 2017-го полиция Уганды арестовала 44 подозреваемых в ритуальных убийствах женщин и детей. Человеческие жертвоприношения стали частью системы традиционных верований и ритуалов угандийцев лишь в последние десятилетия, утверждают эксперты.

Этому способствовали бедность, неравномерное экономическое развитие регионов страны, несовершенное законодательство и низкий образовательный уровень населения. Несмотря на то что в последние три года ВВП страны рос в среднем на 5 %, а доля населения за чертой бедности снизилась с 31 % в 2006-м до 19,7 % в 2013 году, далеко не все местные жители ощутили улучшения.

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Сегодня треть населения Уганды по-прежнему занята в сельском хозяйстве, которое остается низкопродуктивным из-за использования примитивных технологий. Особо депрессивным является северный регион, где более 80 % граждан живут в бедности, а доступ к электричеству имеют всего 4 % домохозяйств. В Уганде почти не работают социальные лифты, и некоторые суеверные бедняки строят свое благосостояние, привлекая высшие силы.

Обращаются за услугами колдунов-целителей и состоятельные африканцы, которые с помощью магических ритуалов хотят сохранить и приумножить собственный капитал. Власти Уганды еще в 2009 году создали в составе местной полиции специальное подразделение по борьбе с человеческим жертвоприношением.

По данным ведомства, в 2016 году в ритуальных целях были убиты семеро детей, еще столько же — годом ранее. Однако в общественных организациях недовольны работой спецподразделения, а заявленную им статистику называют приуменьшенной. Активисты утверждают: количество ритуальных убийств в Уганде исчисляется сотнями в год, а распространению явления способствуют сами жители страны.

“Мы считаем, что общество формирует спрос на части детских тел”,— подчеркивает Роуз Налубега, специалист благотворительной организации Humane Africa, которая уже десять лет борется с калечащими детей практиками в Южной и Восточной Африке. Когда люди прекратят обращаться к колдунам-целителям, над детьми перестанет нависать угроза быть принесенными в жертву, уверена она.

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