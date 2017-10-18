Оранжереи, бассейны и кинотеатр: аэропорт Сингапура признали самым красивым в мире (видео)
15:40, 18 октября 2017Мир
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Самое интересное, что для путешественников экскурсия аэропортом Сингапура бесплатная.
Аэропорт Сингапура считается одним из красивейших в мире / скриншот УНИАН
Международный аэропорт Чанги в Сингапуре – один из самых красивых в мире. С момента открытия в 1981 году аэропорт получил 450 наград. Его 19 раз признавали лучшим аэропортом мира. И не зря. В аэропорту есть кинотеатр с самым большим в мире дисплеем, несколько оранжерей, садов, прудов с рыбками, тренажерные залы и бассейны.
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Кажется, в Сингапур стоит приехать только ради того, чтобы увидеть этот удивительный аэропорт.
Оранжереи, бассейны и кинотеатр: аэропорт Сингапура признали самым красивым в мире
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