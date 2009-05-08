МВФ дает Украине второй транш кредита

Международный валютный фонд одобрил выделение Украине 2,8 млрд. долл. второго транша кредита "stand by".

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МВФ.

Сообщается, что соответствующее решения сегодня утвердил Совет директоров МВФ.

Как говорится в сообщении, первый заместитель управляющего директора МВФ Джон ЛИБСКИЙ заявил, что НБУ подтвердил готовность проводить гибкую валютную политику. Кроме того, он подчеркнул, что «ключевым приоритетом власти должно стать восстановление доверия к банковской системе».

Кроме того, МВФ отметил улучшение ситуации в нескольких проблемных украинских банках, а также позитивные результаты в рекапитализации банковской системы.

Как сообщал УНИАН, МВФ по итогам первого пересмотра программы сотрудничества с Украиной в конце апреля принял решение увеличить второй транш с 1,25 млрд. SDR до 1,9 SDR (2,8 млрд. долл.), причем, согласился на то, чтобы половина суммы пошла на покрытие дефицита Госбюджета Украины.

Очередной пересмотр программы сотрудничества для получения третьего транша планируется начать в середине мая. Размер этого транша также будет составлять 2,8 млрд. долл. (1,9 млрд. SDR).

Справка УНИАН. Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов для укрепления доверия в финансовом секторе и помощи экономике страны, которая пострадала от мирового финансового кризиса.

Средства кредита планируется предоставлять ежеквартальными траншами после пересмотра и корректировки программы сотрудничества.

В ноябре 2008 года Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.