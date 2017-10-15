Теракт в столице Сомали: число погибших возросло до 189, более 200 ранены (фото, видео)
16:07, 15 октября 2017Мир
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Президент объявил три дня траура, больницы переполнены. Террористы выбрали для атаки наиболее населенный район в Могадишо.
Число погибших в результате взрыва грузовика в столице Сомали Могадишо возросло до 189 человек. Об этом сообщает агентство Associated Press.
Как подтвердили в правоохранительных структурах Сомали, по состоянию на воскресенье известно о 189 жертвах, еще более 200 человек продолжают находится в лечебных учреждениях.
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Власти Сомали назвали вчерашний взрыв самым крупным по числу жертв в истории Могадишо. Террористы выбрали для атаки наиболее населенный район в Могадишо.
Ранее сообщалось о 85 погибших. Напомним, взрыв начиненного взрывчаткой грузовика произошел у входа в гостиницу в центре города.
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