Теракт в столице Сомали: число погибших возросло до 189, более 200 ранены (фото, видео)

Число погибших в результате взрыва грузовика в столице Сомали Могадишо возросло до 189 человек. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Как подтвердили в правоохранительных структурах Сомали, по состоянию на воскресенье известно о 189 жертвах, еще более 200 человек продолжают находится в лечебных учреждениях.

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Власти Сомали назвали вчерашний взрыв самым крупным по числу жертв в истории Могадишо. Террористы выбрали для атаки наиболее населенный район в Могадишо.

Ранее сообщалось о 85 погибших. Напомним, взрыв начиненного взрывчаткой грузовика произошел у входа в гостиницу в центре города.