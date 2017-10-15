Число жертв взрыва в столице Cомали выросло до 85, еще более 250 человек ранены
14:12, 15 октября 2017Мир
370
В стране объявлены три дня народного траура.
Иллюстрация / Reuters
Число погибших в результате субботнего взрыва в столице Cомали Могадишо возросло до не менее 85 человек, еще более 250 человек были ранены.
Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на службу скорой помощи города.
В стране объявлены три дня народного траура.
Как сообщал УНИАН, 14 октября в столице Сомали Могадишо были взорваны два заминированных автомобиля. Один автомобиль взорвался в квартале правительственных зданий, второй - в районе Мадина. Сообщалось о гибели более 20 человек.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter