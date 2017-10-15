Число жертв взрыва в столице Cомали выросло до 85, еще более 250 человек ранены

Число погибших в результате субботнего взрыва в столице Cомали Могадишо возросло до не менее 85 человек, еще более 250 человек были ранены.

Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на службу скорой помощи города.

В стране объявлены три дня народного траура.

Как сообщал УНИАН, 14 октября в столице Сомали Могадишо были взорваны два заминированных автомобиля. Один автомобиль взорвался в квартале правительственных зданий, второй - в районе Мадина. Сообщалось о гибели более 20 человек.