ЕС пока не планирует прекращать переговоры с Турцией о вступлении - Меркель

Решение о прекращении переговоров с Турцией о ее вступлении в Евросоюз на будущем саммите ЕС в Брюсселе приниматься не будет. Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель, видеообращение которой опубликовано на сайте немецкого правительства, передает kommersant.ru.

Читайте такжеТурции уже не нужно членство в Евросоюзе - Эрдоган «Я говорила, что мы хотим обсудить ситуацию с Турцией, поэтому попросили Еврокомиссию подготовить доклад, конечно, мы не будем сейчас принимать какие-либо решения. Но я хотела бы послушать мнение своих коллег о том, какие выводы из этого мы можем сделать», - сказала канцлер.

Она пояснила, что одним из поводов для пересмотра Берлином отношений с Анкарой стали проводимые турецкими властями массовые задержания. «Есть много случаев, когда люди, с нашей точки зрения, несправедливо содержатся в заключении, потому что они с опасением следят за развитием политической ситуации в стране. Конкретных решений я не ожидаю, но прогнозирую очень открытую дискуссию», - уточнила Меркель.

13 сентября председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что до 2019 года ЕС не примет в состав новых членов. Он также сказал, что Брюссель считает пока невозможным вступление в ЕС Турции. Ранее Ангела Меркель говорила о намерении добиваться заморозки или прекращения переговоров о принятии Турции в ЕС.