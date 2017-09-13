Юнкер спрогнозировал расширение ЕС за счет стран Западных Балкан, но исключил Турцию

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер прогнозирует расширение Европейского Союза за счет стран Западных Балкан и исключил такую возможность для Турции в ближайшем будущем.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сказал в среду в Страсбурге в Европейском парламенте во время ежегодного выступления «Состояние Союза».

«Если мы хотим большей стабильности в нашем регионе, то для Западных Балкан мы должны сохранить надежную перспективу расширения. Понятно, что во время мандата этой Комиссии и этого парламента дальнейшего расширения не будет. Ни один кандидат еще не готов. Но после этого Европейский Союз будет больше, чем 27. Наибольший приоритет кандидаты должны предоставить верховенству права, правосудию и основным правам. Это исключает в ближайшем будущем членство в ЕС для Турции», - заявил Юнкер.

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При этом он подчеркнул, что Турция сделала «большой шаг в направлении от ЕС».

«Журналисты принадлежат ньюз-румам, а не тюрьмам. Они должны быть там, где царит свобода слова. Призыв, который я делаю для тех, кто сейчас у власти в Турции, таков: отпустите наших журналистов. И не только их. Прекратите оскорблять наши государства-члены, сравнивая их лидеров с фашистами и нацистами. Европа - это континент зрелых демократий», - подчеркнул президент ЕК.