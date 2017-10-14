"Не обманывайтесь заголовками ТВ": в Госдепе уточнили позицию США по ядерной сделке с Ираном

Соединенные Штаты не выходят из ядерного договора по ядерной программе Ирана. Об этом написала в своем Twitter пресс-секретарь Государственного департамента Хизер Нойерт.

«Не обманывайтесь заголовками ТВ: мы остаемся в ядерной сделке по Ирану, в то время как мы расширяем наш подход по оценке террористической деятельности Ирана и тому подобное», – отметила она.

Don't be fooled by TV headlines:We ARE staying in #IranNuclearDeal while we broaden our approach to account for Iran's terror activities etc — Heather Nauert (@statedeptspox) 13 октября 2017 г.

Ранее президент США Дональд Трамп, оценивая результаты Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана, отметил, что страна не выполнила условия соглашения относительно центрифуг и не позволила провести полноценные инспекции своих ядерных объектов. Таким образом, поведение исламской республики не отвечает «духу соглашения», пришел к выводу Трамп.

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Во время выступления президент США заявил, что не может подтвердить конгрессу выполнения Ираном СВПД. Конгресс требует от президента США каждые 90 дней подтверждать выполнение республикой обязательства по СВПД. Трамп уже дважды отчитывался перед законодателями (в апреле и июле) и оба раза подтверждал соблюдение условий. Теперь у законодателей есть 60 дней, чтобы принять решение о выходе из соглашения и возобновления санкций против Тегерана.