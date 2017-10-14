Трамп представил стратегию противодействия Ирану

Президент США Дональд Трамп объявил в пятницу, 13 октября, о новой всеобъемлющей стратегии Вашингтона в отношении Ирана, передает РБК.

«Иран находится под контролем режима фанатиков», — начал свое выступление в Белом доме президент США. Этот режим распространяет смерть и хаос по миру, сказал он. В своей речи он вспомнил захват посольства США в Тегеране в 1979 году и поддержку Ираном террористов. Есть также данные о том, что Тегеран передает технологии КНДР, заявил Трамп.

В числе поддерживаемых Тегераном террористических группировок Трамп назвал «Аль-Каиду» и «Талибан», а также «Хезболлу».

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Иран также организует кибератаки против США и их союзников, заявил Трамп. «США не единственная цель кампании иранских властей, они подавляют собственных граждан», — вспомнил президент разгон массовых акций протеста в республике после президентских выборов 2009 года. Иран также поддерживает режим президента Сирии Башара Асада и враждебен Израилю, указал Трамп.

Отмечается, что основные элементы новой стратегии, которую объявил Трамп, были опубликованы в американских СМИ утром 13 октября. В публикациях говорилось, что ​Тегеран «воспользовался региональными конфликтами и нестабильностью, чтобы агрессивно расширить свое влияние в регионе».

В новой стратегии Вашингтона содержится призыв к нейтрализации «дестабилизирующего влияния Ирана и сдерживанию его агрессии, особенно его поддержки терроризма и боевиков».

Чтобы противостоять «подрывной деятельности», США намерены усердно работать над восстановлением «традиционных союзов и региональных партнерств» на Ближнем Востоке ради «более стабильного баланса сил в регионе».

Будут предприняты и усилия по предотвращению внешнего финансирования иранского правительства и «злонамеренных действий» Корпуса стражей исламской революции.

Вашингтон также намерен противодействовать угрозам США и их союзникам, исходящим от баллистических ракет и другого «асимметричного оружия» в Иране. «Самое главное — мы будем блокировать иранскому режиму все пути к ядерному оружию», — говорится в документе.

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Оценивая рещультаты Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана Трамп указал, что страна не выполнила условия соглашения относительно центрифуг и не позволила провести полноценные инспекции своих ядерных объектов. Таким образом, поведение исламской республики не соответствует «духу сделки», пришел к выводу Трамп.

Продолжая выступление, президент США заявил, что не может подтвердить конгрессу выполнение Ираном СВПД. ​Конгресс требует от президента США каждые 90 дней подтверждать выполнение республикой обязательств по СВПД. Трамп уже дважды отчитывался перед законодателями (в апреле и июле) и оба раза подтверждал соблюдение условий. Теперь у законодателей есть 60 дней, чтобы принять решение о выходе из сделки и возобновлении санкций против Тегерана.

Трамп также поручил администрации изучить возможность изменить условия соглашения. В случае если перезаключить сделку на новых условиях будет невозможно, то США из нее выйдут. Президент в связи с этим напомнил, что США могут в любое время выйти из сделки по его решению.

А пока конгресс будет вести оценку соглашения, США продолжат вводить санкции против Ирана. Трамп уже поручил ввести санкции против Корпуса стражей исламской революции — элитного подразделения иранской армии. Президент США назвал подразделение личной террористической структурой тегеранского режима.

Трамп также пообещал ввести санкции против официального правительства Ирана, чтобы «пресечь финансирование терроризма».