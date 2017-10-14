Трамп представил стратегию противодействия Ирану
В новой стратегии Вашингтона содержится призыв к нейтрализации дестабилизирующего влияния Ирана и сдерживанию его агрессии.
Президент США Дональд Трамп объявил в пятницу, 13 октября, о новой всеобъемлющей стратегии Вашингтона в отношении Ирана, передает РБК.
«Иран находится под контролем режима фанатиков», — начал свое выступление в Белом доме президент США. Этот режим распространяет смерть и хаос по миру, сказал он. В своей речи он вспомнил захват посольства США в Тегеране в 1979 году и поддержку Ираном террористов. Есть также данные о том, что Тегеран передает технологии КНДР, заявил Трамп.
В числе поддерживаемых Тегераном террористических группировок Трамп назвал «Аль-Каиду» и «Талибан», а также «Хезболлу».
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Иран также организует кибератаки против США и их союзников, заявил Трамп. «США не единственная цель кампании иранских властей, они подавляют собственных граждан», — вспомнил президент разгон массовых акций протеста в республике после президентских выборов 2009 года. Иран также поддерживает режим президента Сирии Башара Асада и враждебен Израилю, указал Трамп.
Отмечается, что основные элементы новой стратегии, которую объявил Трамп, были опубликованы в американских СМИ утром 13 октября. В публикациях говорилось, что Тегеран «воспользовался региональными конфликтами и нестабильностью, чтобы агрессивно расширить свое влияние в регионе».
В новой стратегии Вашингтона содержится призыв к нейтрализации «дестабилизирующего влияния Ирана и сдерживанию его агрессии, особенно его поддержки терроризма и боевиков».
Чтобы противостоять «подрывной деятельности», США намерены усердно работать над восстановлением «традиционных союзов и региональных партнерств» на Ближнем Востоке ради «более стабильного баланса сил в регионе».
Будут предприняты и усилия по предотвращению внешнего финансирования иранского правительства и «злонамеренных действий» Корпуса стражей исламской революции.
Вашингтон также намерен противодействовать угрозам США и их союзникам, исходящим от баллистических ракет и другого «асимметричного оружия» в Иране. «Самое главное — мы будем блокировать иранскому режиму все пути к ядерному оружию», — говорится в документе.
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Оценивая рещультаты Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана Трамп указал, что страна не выполнила условия соглашения относительно центрифуг и не позволила провести полноценные инспекции своих ядерных объектов. Таким образом, поведение исламской республики не соответствует «духу сделки», пришел к выводу Трамп.
Продолжая выступление, президент США заявил, что не может подтвердить конгрессу выполнение Ираном СВПД. Конгресс требует от президента США каждые 90 дней подтверждать выполнение республикой обязательств по СВПД. Трамп уже дважды отчитывался перед законодателями (в апреле и июле) и оба раза подтверждал соблюдение условий. Теперь у законодателей есть 60 дней, чтобы принять решение о выходе из сделки и возобновлении санкций против Тегерана.
Трамп также поручил администрации изучить возможность изменить условия соглашения. В случае если перезаключить сделку на новых условиях будет невозможно, то США из нее выйдут. Президент в связи с этим напомнил, что США могут в любое время выйти из сделки по его решению.
А пока конгресс будет вести оценку соглашения, США продолжат вводить санкции против Ирана. Трамп уже поручил ввести санкции против Корпуса стражей исламской революции — элитного подразделения иранской армии. Президент США назвал подразделение личной террористической структурой тегеранского режима.
Трамп также пообещал ввести санкции против официального правительства Ирана, чтобы «пресечь финансирование терроризма».