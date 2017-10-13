В Швеции открыли стрельбу: четверо пострадавших

Неизвестный открыл стрельбу в центре города Троллеборг, в результате чего несколько получили ранения. Об этом сообщает The Telegraph.

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Местная власть сообщает о 4 пострадавших, они госпитализированы. Район происшествия оцеплен, на месте работают полиция и скорая помощь. Информации о подозреваемом пока нет. Полиция не признает стрельбу терактом.

Троллеборг – это шведский портовый городок, расположенный в 20 милях к юго-востоку от Дании.

Напомним, в результате теракта в Стокгольме в апреле этого года погибли 5 человек, еще 15 получили ранения.