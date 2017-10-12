В Испании разыскивают счастливчика, который выиграл рекордный джек-пот в лотерею (видео)

15:05, 12 октября 2017
Мир
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Выигрышный билет принес его владельцу 190 миллионов евро. 

В Испании не могут найти счастливчика, который выиграл в лотерее 190 миллионов евро /

В Испании разыскивают счастливчика, который выиграл рекордный джек-пот в лотерею

Выигрышный билет принес его владельцу 190 миллионов евро. Теперь ищут новоиспеченного богача. В течение трех месяцев ему надо вернуться в район, где он приобрел билет, и заявить права на выигрыш.

Иначе миллионы вернутся в казну.

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Теги: #Испания джек-пот лотерея