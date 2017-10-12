В Испании разыскивают счастливчика, который выиграл рекордный джек-пот в лотерею (видео)
15:05, 12 октября 2017Мир
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Выигрышный билет принес его владельцу 190 миллионов евро.
В Испании не могут найти счастливчика, который выиграл в лотерее 190 миллионов евро /
В Испании разыскивают счастливчика, который выиграл рекордный джек-пот в лотерею
Выигрышный билет принес его владельцу 190 миллионов евро. Теперь ищут новоиспеченного богача. В течение трех месяцев ему надо вернуться в район, где он приобрел билет, и заявить права на выигрыш.
Иначе миллионы вернутся в казну.
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