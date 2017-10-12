Трамп выдвинул Нильсен на пост министра внутренней безопасности
Теперь кандидатуру Кирстен Нильсен должен утвердить Конгресс.
Президент США Дональд Трамп выдвинул Кирстен Нильсен на пост нового главы министерства внутренней безопасности США. Об этом в среду, 11 октября, заявили в Белом доме, пишет dw.com.
Нильсен должна стать преемницей экс-генерала Джона Келли, возглавлявшего ведомства до перехода на место главы аппарата Белого дома.
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45-летняя Нильсен является специалистом в вопросах общей безопасности и кибербезопасности и работала в министерстве главой аппарата Джона Келли, после чего перешла вместе с ним в Белый дом. Теперь кандидатуру Нильсен должен утвердить Конгресс.
Министерство внутренней безопасности США было создано как реакция американских властей на теракт 11 сентября 2001 года.