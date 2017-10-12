Трамп выдвинул Нильсен на пост министра внутренней безопасности

Президент США Дональд Трамп выдвинул Кирстен Нильсен на пост нового главы министерства внутренней безопасности США. Об этом в среду, 11 октября, заявили в Белом доме, пишет dw.com.

Нильсен должна стать преемницей экс-генерала Джона Келли, возглавлявшего ведомства до перехода на место главы аппарата Белого дома.

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45-летняя Нильсен является специалистом в вопросах общей безопасности и кибербезопасности и работала в министерстве главой аппарата Джона Келли, после чего перешла вместе с ним в Белый дом. Теперь кандидатуру Нильсен должен утвердить Конгресс.

Министерство внутренней безопасности США было создано как реакция американских властей на теракт 11 сентября 2001 года.