В Страсбурге появилась памятная звезда героям Небесной Сотни (видео)

В Страсбурге появилась памятная звезда героям Небесной Сотни. Памятный знак открыл президент Украины Петр Порошенко. Об этом говорится на его Facebook.

"Открывая сегодня звезду Героям Небесной Сотни на страсбургской аллее звезд, мы отметим их вклад и в украинскую историю, и в историю Европы. Наш общий долг перед памятью Героев Небесной Сотни и самопожертвованием достичь победы на обоих фронтах в Украине, и в укреплении Европы общих ценностей. Европы мирной, стабильной и процветающей", - сказано в сообщении.

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Как известно, Порошенко сегодня прибыл с рабочим визитом в Страсбург, где выступил на пленарном заседании осенней сессии ПАСЕ.