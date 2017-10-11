Порошенко прибыл с рабочим визитом в Страсбург

Порошенко выступит на пленарном заседании осенней сессии ПАСЕ.

Президент Украины Петр Порошенко прибыл с рабочим визитом в Страсбург. Об этом в Twitter сообщил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба. Читайте такжеВ Страсбурге подготовили механизм для снятия санкций с России - СМИ "Антонов 148 привез президента в Страсбург. Начинаем визит", - написал Кулеба.

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