Порошенко прибыл с рабочим визитом в Страсбург
12:44, 11 октября 2017Политика
259 0
Порошенко выступит на пленарном заседании осенней сессии ПАСЕ.
Президент Украины прибыл в Страсбург / president.gov.ua
Президент Украины Петр Порошенко прибыл с рабочим визитом в Страсбург.
Об этом в Twitter сообщил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.
Читайте такжеВ Страсбурге подготовили механизм для снятия санкций с России - СМИ
"Антонов 148 привез президента в Страсбург. Начинаем визит", - написал Кулеба.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Украина на осенней сессии ПАСЕ