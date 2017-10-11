Порошенко прибыл с рабочим визитом в Страсбург

12:44, 11 октября 2017
Политика
259 0

Порошенко выступит на пленарном заседании осенней сессии ПАСЕ.

Президент Украины прибыл в Страсбург / president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко прибыл с рабочим визитом в Страсбург.

Об этом в Twitter сообщил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

Читайте такжеВ Страсбурге подготовили механизм для снятия санкций с России - СМИ

"Антонов 148 привез президента в Страсбург. Начинаем визит", - написал Кулеба.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Украина на осенней сессии ПАСЕ
Теги: #Порошенко в Страсбурге#Порошенко в ПАСЕ