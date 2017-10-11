В Пентагоне отреагировали на сообщение о краже хакерами КНДР военных планов Южной Кореи

В Пентагоне заявили, что знают о хакерской атаке КНДР, в результате которой предположительно были украдены планы Южной Кореи на случай войны, однако наиболее важные данные содержатся в безопасности. Об этом сообщает «Ренхап».

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«Я могу заверить вас, что мы уверены в безопасности наших планов операций и нашей способности справляться с любой угрозой со стороны Северной Кореи», — сообщил журналистам представитель пресс-службы Пентагона Роб Мэннинг.

Ранее южнокорейские парламентарии сообщили, что в прошлом году в результате хакерской атаки со стороны КНДР были украдены 235 гигабайт военных документов, в числе которых были планы Сеула на случай начала войны и указания спецназу.