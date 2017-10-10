В Сеуле заявили, что хакеры КНДР украли южнокорейский план убийства Ким Чен Ына

Хакеры из КНДР украли значительный объем военных документов Южной Кореи, в том числе якобы план убийства северокорейского лидера Ким Чен Ына, утверждает южнокорейский депутат Ли Чхоль Хи. По его словам, информацию об этом он получил в министерстве обороны Южной Кореи, сообщает Би-би-си.

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В числе украденных документов - якобы составленный Сеулом и Вашингтоном план действий на случай войны с КНДР. Также в руках хакеров, по словам депутата, оказались доклады южнокорейских военных, адресованные своим союзникам.

Как сообщается, среди якобы украденных хакерами документов оказались планы для войск специального назначения Южной Кореи, а также данные о расположении и работе важнейших электростанций и военных заводов страны. По словам Ли Чхоль Хи, всего хакеры украли 235 гигабайтов документов военного ведомства Южной Кореи, 80% из них еще не идентифицированы.

Однако министерство обороны Южной Кореи пока отказывается комментировать эти сообщения. Хакерская атака произошла в сентябре прошлого года. В мае этого года Южная Корея заявила о краже большого объема документов и расследовании кибератаки. Однако о том, какие документы были украдены, не сообщалось. Пхеньян отрицает свою причастность к кибератаке. Ранее Северная Корея обвинила Сеул в фабрикации обвинений.

Как сообщает южнокорейское агентство Йонхап, на Сеул в последние годы буквально обрушился шквал кибератак. Мишенью большинства из них были сайты и серверы правительства. Сеул полагает, что у КНДР есть специально обученные кибервзлому хакеры, которые базируются за границей, в том числе и в Китае.

Как сообщал УНИАН, сегодня Совет Европейского Союза ужесточил санкции против КНДР в рамках выполнения последней резолюции Совета Безопасности ООН. Документ, в частности, вводит ограничения на экспорт нефти в Северную Корею.