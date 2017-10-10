Иран назвал матерщину лучшим способом общения со США

Пресс-секретарь Вооруженных сил Ирана Масуд Джазаери предостерег президента США Дональда Трампа от новых угроз в адрес Исламской Республики. Об этом сообщает Reuters.

«Похоже, администрация Трампа понимает только мат. Им нужны потрясения, чтобы понять новый смысл власти в мире», — заявил Джазаери. «Пора преподавать американцам новые уроки», — добавил он.

Ранее, 8 октября, командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал Мохаммад Али Джафари предупредил, что Иран будет рассматривать американскую армию как экстремистскую группировку «Исламское государство», если США признают КСИР террористической организацией.

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В тот же день президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, Иран нарушает положения соглашения об урегулировании проблемы иранского атома. Кроме того, Трамп обвинил Тегеран в создании «проблем» на Ближнем Востоке. «Иран — это плохой игрок, и обращаться с ним будут, как с плохим игроком», — добавил президент США. Как ожидается, 15 октября Трамп может объявить о выходе Вашингтона из ядерной сделки с Ираном.

Соглашение об урегулировании многолетней проблемы иранского атома было достигнуто Исламской Республикой и шестеркой международных посредников 14 июля 2015 года. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.