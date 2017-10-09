Иран угрожает США "сокрушительным" ответом на признание "стражей революции" террористами

В министерстве иностранных дел Ирана угрожают "сокрушительным" ответом Соединенным Штатам Америки в случае, если они признают террористической организацией иранское военно-политическое формирование "Корпус стражей Исламской революции" (КСИР), которое является частью армии страны, как сообщает DW.

"Мы надеемся, что Соединенные Штаты не сделают этой стратегической ошибки", - заявил в понедельник, 9 октября, пресс-секретарь МИД Ирана Бахрам Гасеми. В случае, если Вашингтон пойдет на этот шаг, во внешнеполитическом ведомстве Ирана обещают "твердый, решительный и сокрушительный" ответ Тегерана, информирует Reuters.

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Накануне, 8 октября, командующий "Корпуса стражей Исламской революции" Мохаммад-Али Джаафари заявил, что в случае признания Вашингтоном этой структуры террористической организацией Иран приравняет военных США во всем мире, прежде всего на Ближнем Востоке, с боевиками террористической группировки "Исламское государство".

Подразделение "Корпуса стражей Исламской революции", которое ответственно за осуществление операций за рубежом (Quds Force), уже является фигурантом списка террористических организаций в США, однако формирование в целом к нему не приобщено.