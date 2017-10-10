Режиссер восьмых "Звездных войн" раскрыл имя последнего джедая

Режиссер Райан Джонсон, снявший фильм "Звездные войны. Эпизод VIII: Последние джедаи", раскрыл смысл названия восьмой части саги. 10 октября в Twitter он написал, что последний джедай — Люк Скайуокер.

Режиссер сообщил об этом в комментариях к посту издания Vanity Fair, которое попросило Джонсона объяснить, кто из персонажей последний джедай.

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Люк Скайуокер — главный герой оригинальной трилогии "Звездных войн" (IV-VI эпизоды). Также он появляется в 7-м и 8-м эпизодах франшизы. Роль Скайуокера исполняет Марк Хэмилл.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее в сети был опубликован трейлер восьмого эпизода саги. Фильм выйдет на экраны 15 декабря.