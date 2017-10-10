"Последние джедаи": появился официальный трейлер нового эпизода "Звездных войн" (видео)
Перед Кайло Реном постанет выбор, убить ли свою мать, как он это сделал со своим отцом Ханом Соло.
Появился официальный трейлер «Звездных войн. Эпизод VIII: Последние джедаи», что за несколько часов набрал почти полмиллиона просмотров.
Трейлер обнародован на официальном YouTube-канале саги.
Так, Кайло Рен стремится отомстить за свое поражение, а легендарный Люк Скайуокер начинает тренировать Рей. Бывший штурмовик Финн, который перешел на сторону повстанцев, пытается активно бороться со злом.
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Интересно, что в трейлере показали также Чуи и Лею, которую сыграла Кэрри Фишер, до того, как умерла в декабре прошлого года.
Перед Кайло Реном встанет выбор, убить ли свою мать, как он это сделал со своим отцом Ханом Соло. А Рэй, видимо, как и предыдущие герои-джедаи столкнется с искушением перейти на темную сторону Силы.
Премьера нового эпизода состоится 15 декабря 2017 года.