"Последние джедаи": появился официальный трейлер нового эпизода "Звездных войн" (видео)

Появился официальный трейлер «Звездных войн. Эпизод VIII: Последние джедаи», что за несколько часов набрал почти полмиллиона просмотров.

Трейлер обнародован на официальном YouTube-канале саги.

Так, Кайло Рен стремится отомстить за свое поражение, а легендарный Люк Скайуокер начинает тренировать Рей. Бывший штурмовик Финн, который перешел на сторону повстанцев, пытается активно бороться со злом.

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Интересно, что в трейлере показали также Чуи и Лею, которую сыграла Кэрри Фишер, до того, как умерла в декабре прошлого года.

Перед Кайло Реном встанет выбор, убить ли свою мать, как он это сделал со своим отцом Ханом Соло. А Рэй, видимо, как и предыдущие герои-джедаи столкнется с искушением перейти на темную сторону Силы.

Премьера нового эпизода состоится 15 декабря 2017 года.