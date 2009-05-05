В Грузии арестованы семь генералов

МВД Грузии объявило о раскрытии попытки военного переворота и арестовало несколько высших офицеров Минобороны страны. По мнению ведомства, акцию спланировали российские спецслужбы, передает ИТАР-ТАСС.

"Раскрыт заговор с целью осуществления военного мятежа, - заявил на брифинге во вторник официальный представитель МВД Грузии Шота Утиашвили. По его словам, заговор готовился в нескольких военных частях Минобороны страны. Его организаторами были бывшие высокопоставленные лица Минобороны.

Несколько высших офицеров арестованы. Они обвиняются в попытке военного мятежа и связях с российскими спецслужбами, заявил представитель МВД.

Утиашвили заявил, что в связи с раскрытием заговора задержаны Георгий Гваладзе - в 1990-х годах руководитель спецназа "Дельта" и Заза Мушкудиани - начальник штаба одной из частей ВС страны, в розыске находится бывший руководитель одного из отряда ВС Коба Отарадзе.

МВД показало оперативные кадры переговоров Гваладзе, где он называет время проведения госпереворота - четверг и подчеркивает, что на их стороне уже есть действующие части вооруженных сил.

"Как видно из материалов предварительного следствия, заговор был скоординирован с русскими", - заявил Утиашвили. План переворота "как минимум подразумевал срыв военных учений НАТО в Грузии (намеченных на 6 мая - прим. NEWSru.com), как максимум - полномасштабный военный мятеж в стране".

По мнению МВД, в организации военного переворота участвовал ряд чиновников, включая семь генералов. Высшими руководителями государственного переворота в видеоматериале названы генералы Коба Кобаладзе, Пирцхалаишвили, Каркарашвили, Тевзадзе, Учадзе, Цкриалашвили, Гахокидзе. Ведется расследование. Руководителям переворота было обещано по 50 тысяч долларов, считает МВД. По их словам, 5 тысяч российских военнослужащих должны были присоединиться к ним и совершить полный захват Тбилиси.

В Москве обвинения в причастности РФ к подготовке госпереворота в Грузии уже назвали "бредом правящего режима". "Это бред и агония режима Саакашвили, иначе и не скажешь", - сказал источник в российских спецслужбах ИТАР-ТАСС.

"Это люди, на которых должен опираться глава государство, и Михаил Саакашвили окончательно утратил их поддержку", - заявил глава комитета по делам СНГ Алексей Островский ИТАР-ТАСС.

Депутат также отметил, что версия о попытке с помощью мятежа сорвать учения НАТО в Грузии безосновательна. "Это разные вещи, он (Саакашвили) просто потерял поддержку", - считает Островский.

По словам депутата, "нынешний грузинский президент за всем видит руку Москвы, это уже какая-то навязчивая маниакальная тенденция". "Просто грузины наконец-то перестали мириться с человеком, который потерял из-за своих болезненных амбиций значительную часть территории страны".

"Считаю, что руководству Грузии, в первую очередь самому Саакашвили нужно обратиться к высококвалифицированным медикам, потому что обыкновенные психиатры уже не смогут установить их диагноз", - резюмировал Островский.

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