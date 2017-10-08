В центре Москвы полиция задерживает активистов и случайных прохожих, двое подростков получили травмы

В Москве полицейские проводят задержания на Манежной площади, Тверской улице и у здания Госдумы России. Всего, по данным правозащитного проекта "ОВД-Инфо", были задержаны более 30 человек. Почти все они были без плакатов или агитационных материалов и не выкрикивали никаких лозунгов, некоторые задержанные оказались случайными прохожими. В полицию попали и несколько подростков. Стражи порядка применяли силу. Одну несовершеннолетнюю после задержания увезли на скорой помощи из-за вывиха плеча, еще один подросток получил травму головы, сообщает Радио Свобода.

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В Санкт-Петербурге десятки человек собрались на Дворцовой площади. Они намерены остаться там на ночь. Активисты держат в руках государственные флаги России. Один из участников акции принес с собой палатку с намерением установить ее на площади. Среди демонстрантов Ильдар Дадин. Корреспондент "Эха Москвы" Арсений Веснин сообщает об одном задержанном. Его имя он не уточнил.

7 октября, в день 65-летия президента России Владимира Путина, в десятках городов страны прошли акции протеста. Демонстранты, в частности, призывали Путина уйти в отставку, а также требовали допустить оппозиционера Алексея Навального к участию в выборах главы государства в 2018 году. По всей России были задержаны около 300 человек. 8 октября в социальных сетях появились призывы к бессрочной акции протеста на Манежной площади в Москве и на Дворцовой площади в Петербурге.