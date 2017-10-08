По России в день рождения Путина прокатилась волна акций протеста (фоторепортаж)

Акции сторонников Алексея Навального прошли 7 октября во многих городах России. Полиция заявила, что многие из них не согласованы, например, в Москве и Санкт-Петербурге.

Читайте такжеА руки и рот в крови: в Берлине на граффити с Путиным написали "убийца" и "вор" (фото)

Так, в Москве участники протеста скандировали "Свободу Навальному", "С днем рождения", "Россия без Путина". Также некоторые протестующие решили остаться на ночь на Манежной площади, призвав приносить туда теплые вещи и еду. Но ОМОН разогнал противников президента РФ в Москве.

Алексей Навальный, который находится под административным арестом, посчитал результаты акций хорошими, передает Дождь. по его мнению, власть "продолжает закручивать гайки" — это подтверждают задержания активистов, сказал он.

По уточненным данным, всего в 26 городах России был задержан, как минимум, 271 человек, участвовавший в протестах против Путина.