Убийца из Лас-Вегаса в 2012 году неудачно судился с казино, а незадолго до атаки играл на $160 тысяч

Стивен Паддок, покончивший с собой после убийства 58 человек, подавал иск к казино Cosmopolitan Hotel в Лас-Вегасе, требуя компенсацию в $100 тыс. за полученную травму. Об этом рассказал NBC юрист этого казино, передает РБК.

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Юрист рассказал, что 30 октября 2011 года Паддок упал, когда шел к игорной зоне из магазина в гостинице. Сам Паддок утверждал, что он поскользнулся на пролитом алкоголе. В 2012 году он подал в суд на Cosmopolitan Hotel. Паддок требовал у казино $32 тыс, которые он потратил на лечение травмы от падения, а также хотел получить моральную компенсацию. Суд вынес решение в пользу казино. По словам юриста казино, на момент смерти Паддок был должен $270 за судебные издержки.

Также NBC сообщает, что по словам неназванных сотрудников правоохранительных органов, Паддок перевел $100 тыс. на счет своей подруги, которая живет на Филиппинах. Однако неизвестно для чего именно были предназначены эти деньги. Как рассказал один собеседников телеканала, за несколько недель перед тем, как открыть огонь по толпе, Паддок играл в Лас-Вегасе на $160 тыс.

Как сообщал УНИАН, 2 октября Стивен Паддок расстрелял толпу на фестивале кантри-музыки в Лас-Вегасе. Были убиты 59 человек, ранения получили 515. На фестивале присутствовали около 20 тысяч зрителей. Паддок вел огонь с 32-го этажа гостиницы Mandalay Bay. К моменту прибытия бойцов спецназа Паддок выстрелил себе в голову.