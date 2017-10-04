CNN: убийца из Лас-Вегаса собирал свой арсенал оружия 20 лет

Открывший огонь по толпе в Лас-Вегасе Стивен Паддок собирал свой арсенал на протяжении 20 лет. Об этом сообщил источник CNN в правоохранительных органах, передает РБК.

Полиция Лас-Вегаса, в свою очередь, сообщила, что в номере отеля, из которого вел стрельбу Паддок, в его доме в Меските и еще одном связанном с ним здании в Неваде было обнаружено 47 единиц оружия. При этом на 12 единиц оружия, которые были найдены в номере отеля, были установлены специальные устройства (bump-stock devices), которые увеличивали их скорострельность до уровня автомата. Такие устройства в США разрешены, хотя сами автоматы по большей части запрещены.

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Винтовки, дробовики и пистолеты Паддок купил в четырех штатах - Неваде, Юте, Калифорнии и Техасе.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов рассказали, что стрелок вел огонь по толпе 9–11 минут, до того момента как покончил с собой. Он установил камеры внутри и снаружи своего номера, чтобы заметить приближение полиции. Позднее была опубликована фотография тела Паддока.

Как сообщал УНИАН, 2 октября Стивен Паддок расстрелял толпу на фестивале кантри-музыки в Лас-Вегасе. Были убиты 59 человек, ранения получили 515. На фестивале присутствовали около 20 тысяч зрителей. Паддок вел огонь с 32-го этажа гостиницы Mandalay Bay. К моменту прибытия бойцов спецназа Паддок выстрелил себе в голову.