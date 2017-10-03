Озлобленный бухгалтер, часто посещавший казино: что известно об убийце 59 человек в Лас-Вегасе

Вечером в воскресенье 64-летний житель пригорода Лас-Вегаса Стивен Паддок открыл огонь из автоматической винтовки с 32-го этажа гостиницы Мандалай-Бэй по участникам фестиваля музыки кантри. Погибли 59 человек, 527 получили ранения. Злоумышленник покончил с собой. Как пишет Би-би-си, о личности стрелка известно мало.

64-летний Стивен Паддок до выхода на пенсию работал бухгалтером. У него была лицензия пилота легкомоторных самолетов, и владел двумя летательными аппаратами, сообщила полиция.

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Стивен Паддок был достаточно обеспеченным человеком. По некоторым данным, он жил на деньги, получаемые от сдачи жилья, которым он владел вместе с матерью.

По словам одного из соседей, он был при этом профессиональным игроком и часто посещал казино в Лас-Вегасе.

По информации телеканала Эн-би-си, Паддок недавно совершил несколько транзакций, связанных с игорным бизнесом, на десятки тысяч долларов. Пока неясно, был это выигрыш или проигрыш, сообщает телеканал со ссылкой на полицию.

По сведениям полиции, Паддок прежде не был замечен в каких-либо противозаконных поступках, за исключением единичного случая, когда несколько лет назад его задержали за нарушение правил дорожного движения.

Стивен Паддок не служил в армии и не принимал участия в боевых действия.

Позже брат стрелка Эрик Паддок рассказал, что их отец в течение некоторого времени был в списке самых опасных преступников, находившихя в розыске.

Как говорится в документе от 1969 года, ФБР считало, что отец Паддока планировал ограбление банка, а также был склонен к суициду.

Шериф полиции Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо описал Паддока, как озлобившегося человека, который стремился убить как можно больше людей.

"Мы пытаемся раскопать мельчайшие подробности его прошлого, найти хоть какие-то зацепки", - сказал Ломбардо, назвав Стивена Паддока психопатом-одиночкой. ФБР не обнаружило какой-либо связи его с международными террористическими организациями.

Полиция обнаружила 23 винтовки в гостиничном номере Паддока, где тот мог жить, по некоторым данным, с 28 сентября. Как он смог пронести в отель такое количество оружия, пока не ясно.

При обыске дома Паддока полиция обнаружила еще около 20 единиц огнестрельного оружия, несколько тысяч патронов и взрывчатку.

Кроме того, там же были обнаружены непонятные электронные устройства, предназначение которых еще предстоит выяснить.

"Он никогда не был фанатом оружия. То, что ему удалось собрать столько оружия... Где он, черт возьми, взял автоматические винтовки?" - поразился его брат Эрик Паддок.

Штат Невада, в котором находится Лас-Вегас, известен достаточно мягким законом об обороте оружия. Для покупки и ношения оружия в этом штате не нужна специальная лицензия. Кроме того, закон разрешает продажу автоматического оружия и не ограничивает размер магазина.