Россия объявила себя "гарантом стабильности" Приднестровья и отказалась выводить войска

Москва против вывода оперативной группы российских войск (ОГРВ) с территории Приднестровья, несмотря на призывы правительства Молдовы. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин в интервью "Коммерсанту".

"Безусловно, Москва по-прежнему против. В Российской Федерации и многих других ответственных государствах-членах ООН к этой инициативе относятся с большой долей скептицизма, усматривая в ней угрозу возникновения нового источника открытой напряженности в юго-восточной части Европы", - сказал Карасин.

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Он также заявил, что сами приднестровцы положительно относятся к миротворческой операции и присутствию российских военных, хотя признал, что никаких опросов на эту тему не проводилось и его мнение основывается на личных наблюдениях во время посещения Приднестровья.

Ранее сообщалось, что Молдова призвала ООН обсудить вывод российских войск из Приднестровья. 21 июля парламент Молдовы принял заявление о необходимости вывода российских войск из Приднестровья.