Тимошенко: Украина не поставляет оружие в Грузию

Украина сейчас не поставляет вооружение в Грузию и в ближайшее время не намерена это делать, сообщила премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО на пресс-конференции в Москве после заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества Межгосударственной украинско-российской комиссии.

"Последнее утверждение не соответствует действительности", - сказала Тимошенко в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о поставках Украиной оружия в Грузию.

"Сегодня никаких поставок не осуществляется и думаю, что в ближайшее время не будет никакой потребности", - добавила она.