Полиция Каталонии заявила о гибели трех человек в Барселоне

Полиция Каталонии расследует обстоятельства гибели трех человек в Барселоне. Об этом в понедельник вечером сообщила пресс-служба ведомства на странице в Twitter.

"Мы расследуем смерть трех человек в здании в Сан-Марти (Барселона)", - говорится в сообщении.

При этом связано ли происшествие с проведением референдума о независимости, в полиции Каталонии не сообщили.

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Отметим, что газета La Vanguardia в понедельник, 1 октября, сообщила, что на один из избирательных участков в муниципалитете Санта-Маргарида-де-Монбуй (Барселона) ворвался вооруженный ножом мужчина и ранил двух человек.

По данным издания, инцидент произошел около 17:00 по местному времени (18:00 по Киеву).

"Нападавший с криками вошел в школу, ранив двух человек, после чего он был арестован", - говорится в сообщении.

По информации издания, пострадавшие получили легкие ранения.

Как сообщал УНИАН, по последним данным властей Каталонии в столкновениях с полицией во время проведения референдума о независимости пострадали 844 человека.