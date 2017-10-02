Полиция Каталонии заявила о гибели трех человек в Барселоне
Связано ли происшествие с проведением референдума о независимости, в полиции Каталонии не сообщили.
Полиция Каталонии расследует обстоятельства гибели трех человек в Барселоне. Об этом в понедельник вечером сообщила пресс-служба ведомства на странице в Twitter.
"Мы расследуем смерть трех человек в здании в Сан-Марти (Барселона)", - говорится в сообщении.
При этом связано ли происшествие с проведением референдума о независимости, в полиции Каталонии не сообщили.
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Отметим, что газета La Vanguardia в понедельник, 1 октября, сообщила, что на один из избирательных участков в муниципалитете Санта-Маргарида-де-Монбуй (Барселона) ворвался вооруженный ножом мужчина и ранил двух человек.
По данным издания, инцидент произошел около 17:00 по местному времени (18:00 по Киеву).
"Нападавший с криками вошел в школу, ранив двух человек, после чего он был арестован", - говорится в сообщении.
По информации издания, пострадавшие получили легкие ранения.
Как сообщал УНИАН, по последним данным властей Каталонии в столкновениях с полицией во время проведения референдума о независимости пострадали 844 человека.