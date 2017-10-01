США направят авианосную ударную группу к берегам Корейского полуострова

Соединенные Штаты направят к Корейскому полуострову авианосную ударную группу военно-морских сил США во главе с авианосцем "Рональд Рейган" для совместных учений с военно-морским флотом Южной Кореи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на чиновника минобороны Южной Кореи.

"Мы ведем консультации с США в отношении плана действий авианосной ударной группы, возглавляемой атомным авианосцем "Рональд Рейган", в Восточном море, предварительно намеченных на 15 октября", – заявил он.

Авианосец "Рональд Рейган", скорее всего, будет сопровождать несколько других боевых кораблей, принадлежащих ударной группе, таких как ракетный крейсер и атомная подводная лодка.

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По словам чиновника, обе стороны планируют провести совместные тренировки по обнаружению, отслеживанию и перехвату баллистических ракет КНДР.

Как сообщал УНИАН ранее, США установили прямой контакт с Северной Кореей. Информацию подтвердил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. По его словам, Вашингтон прощупывает возможность переговоров с Пхеньяном.