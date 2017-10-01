Столкновения на марше неонацистов в Швеции: полиция задержала более 60 человек

В Швеции в городе Гетеборг прошел марш неонацистов, на котором полиция провела массовые задержания. Об этом сообщает "РБК" со ссылкой на Aftonbladet.

Акция была организована так называемым «Северным движением сопротивления». Полиция встала на пути демонстрантов, после чего начались столкновения, в котором пострадали два человека, в том чсиле один полицейский. Более 60 человек были задержаны.

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Ранее сообщалось, что в Германии судят нетрадиционного неонациста, присягнувшего на верность ИГИЛ.