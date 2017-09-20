В Германии судят нетрадиционного неонациста, присягнувшего на верность ИГИЛ

В Нижней Саксонии начался суд над неонацистом, который стал сторонником "Исламского государства" и планировал нападение на немецкую полицию и военных. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Прокуроры обвиняют Сашу Л. в планировании нападения на полицию и солдат. Трое других обвиняемых, афганского, турецкого и немецкого происхождения, также обвиняются в помощи 26-летнему немцу.

Саша Л. был задержан в феврале после того, как полиция провела рейд в его квартире в Нортхайм, Нижняя Саксония, где они нашли материалы для изготовления самодельного взрывного устройства.

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Некоторые материалы, которые должны были использоваться для приготовления бомбы, были куплены через интернет и перехвачены полицией.

Согласно обвинительному заключению, перед тем как присягнуть на верность террористической группе "Исламское государство" в видеороликах, Саша Л. проявлял активность на неонацистской сцене в Берлине.