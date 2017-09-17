В Париже из соображений безопасности эвакуировали рейс British Airways

В аэропорту имени Шарль де Голля в Париже эвакуировали пассажиров рейса British Airways из соображений безопасности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновника аэропорта.

Как сообщил чиновник, рейс BA303 должен был лететь в аэропорт Хитроу в Лондоне, однако самолет был эвакуирован.

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Чиновник не сообщил подробностей о причинах эвакуации самолета British Airways.

По данным Airlive, десятки полицейских машин, вооруженных офицеров со служебными собаками и пожарных окружили Airbus A320.