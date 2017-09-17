В Париже из соображений безопасности эвакуировали рейс British Airways

12:34, 17 сентября 2017
Мир
9 0

Как сообщил чиновник, рейс BA303 должен был лететь в аэропорт Хитроу в Лондоне, однако самолет был эвакуирован.

фото @airlivenet

В аэропорту имени Шарль де Голля в Париже эвакуировали пассажиров рейса British Airways из соображений безопасности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновника аэропорта.

Как сообщил чиновник, рейс BA303 должен был лететь в аэропорт Хитроу в Лондоне, однако самолет был эвакуирован.

Читайте такжеУровень угрозы в Британии после теракта поднят до критического

Чиновник не сообщил подробностей о причинах эвакуации самолета British Airways.

По данным Airlive, десятки полицейских машин, вооруженных офицеров со служебными собаками и пожарных окружили Airbus A320.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #теракт в Лондоне#эвакуация самолетав Париже#рейс из Парижа в Лондон